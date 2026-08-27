В Ровенской области пьяный водитель сбил подростка и просто скрылся

Фото: Нацполиция

В Ровенской области будут судить водителя. Оказалось, что он был пьян, когда сбил подростка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла на автодороге Городище – Ровно – Староконстантинов вблизи села Великий Житин 28 мая. 38-летний водитель Toyota был пьян за рулем. Он не предпочел мотоцикл Suzuki под управлением 16-летнего парня. После столкновения водитель авто не остановился и не вызвал экстренные службы, не оказал помощи и просто скрылся.

Очевидцы вызвали медиков. Подросток госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом ноги. Правоохранители задержали водителя авто. Оказалось, что к моменту ДТП он был в пьяном состоянии.

Теперь в ближайшее время он предстанет перед судом. Мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, что в селе Подлужье Дубенского района 68-летняя женщина погибла в результате ДТП. Авария произошла 25 августа около 10:25 на автодороге "Киев - Чоп".