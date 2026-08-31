Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска нанесли очередные разрушительные удары по Донецкой области. Под обстрелами оказались Славянск и поселок Билбасовка Славянской громады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На рассвете в Славянске россияне разрушили пятиэтажный и частный дома. Под завалами оказались люди.

Сотрудники ГСЧС спасли из-под обломков трех человек и разобрали около 5 тонн строительных конструкций. Также огнеборцы потушили пожар в частном доме.

В Билбасовке в результате вражеского авиаудара погибли два человека, среди которых ребенок. Еще один человек получил ранения.

Взрывами повреждены 20 жилых домов. Возник пожар в двух хозяйственных постройках, который спасатели ликвидировали.

Напомним, враг ударил по Славянску в 04:20 управляемой бомбой ФАБ-500. Удар пришелся на центральную часть города.