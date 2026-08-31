11:29  31 августа
Столкновение легковушки с грузовиком во Львовской области: пострадали женщина и два ребенка
08:52  31 августа
Убили бойца ВСУ и скрылись: на Полтавщине ликвидировали двух российских военных
08:10  31 августа
"Езжай на войну": в Познани поляка избили, приняв за украинца
UA | RU
UA | RU
31 августа 2026, 11:57

В ГСЧС показали последствия авиаударов по Донетчине: погибли два человека, в том числе ребенок

31 августа 2026, 11:57
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Российские оккупационные войска нанесли очередные разрушительные удары по Донецкой области. Под обстрелами оказались Славянск и поселок Билбасовка Славянской громады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На рассвете в Славянске россияне разрушили пятиэтажный и частный дома. Под завалами оказались люди.

Сотрудники ГСЧС спасли из-под обломков трех человек и разобрали около 5 тонн строительных конструкций. Также огнеборцы потушили пожар в частном доме.

В Билбасовке в результате вражеского авиаудара погибли два человека, среди которых ребенок. Еще один человек получил ранения.

Взрывами повреждены 20 жилых домов. Возник пожар в двух хозяйственных постройках, который спасатели ликвидировали.

Напомним, враг ударил по Славянску в 04:20 управляемой бомбой ФАБ-500. Удар пришелся на центральную часть города.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область война обстрелы последствия разрушения погибшие пострадавшие
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Хмельницкой области мужчины подстроили ДТП и ограбили мать с 17-летним сыном
31 августа 2026, 13:26
Во Львове автобус с пассажирами врезался в столб: есть травмированные
31 августа 2026, 12:58
В Киеве хотят изменить работу транспорта во время тревог: что предлагают
31 августа 2026, 12:54
Вид на жительство за $4000: в Киеве задержали организатора схемы для иностранцев
31 августа 2026, 12:40
Россияне атаковали Херсон: в центре города погибла женщина
31 августа 2026, 12:23
"Приехал, чтобы быть рядом с людьми": на Киевщине прощаются с погибшим председателем общины
31 августа 2026, 12:07
Покушение на Ермолаева: бизнесмен заявил о редкой взрывчатке и возможной связи с ГУР
31 августа 2026, 11:53
Враг атаковал шахту ДТЭК на Днепропетровщине: есть раненый
31 августа 2026, 11:46
Столкновение легковушки с грузовиком во Львовской области: пострадали женщина и два ребенка
31 августа 2026, 11:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Юрий Касьянов
Все блоги »