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31 серпня 2026, 13:26

На Хмельниччині чоловіки підлаштували ДТП і пограбували матір із 17-річним сином

31 серпня 2026, 13:26
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Фото: Національна поліція
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У селі Плужне Шепетівського району Хмельницької області двоє чоловіків спровокували ДТП, а після цього, погрожуючи пістолетом, пограбували неповнолітнього та його матір

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався цими вихідними. До правоохоронців звернулася 38-річна жінка, яка повідомила про розбійний напад на неї та її 17-річного сина.

За даними слідства, двоє чоловіків на автомобілі ВАЗ-21083 навмисно спровокували зіткнення з мопедом, яким керував підліток. Після цього вони почали вимагати у нього 2000 гривень як "компенсацію" за нібито пошкодження автомобіля.

Коли хлопець сказав, що не має таких грошей, чоловіки дістали пістолет і почали погрожувати ним потерпілим. Після цього вони відібрали у матері підлітка 2000 гривень та втекли з місця події на автомобілі.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваних та затримали їх.

Нападниками виявилися двоє жителів Плужного віком 27 та 37 років. У них вилучили стартовий пістолет, яким погрожували потерпілим, а також викрадені гроші.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікам про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу – розбій.

Нагадаємо, в Харкові поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на 33-річного місцевого жителя. Зловмисники побили чоловіка, після чого забрали його мобільний телефон, рюкзак із особистими речами та 25 700 гривень.

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