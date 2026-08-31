На Хмельниччині чоловіки підлаштували ДТП і пограбували матір із 17-річним сином

Фото: Національна поліція

У селі Плужне Шепетівського району Хмельницької області двоє чоловіків спровокували ДТП, а після цього, погрожуючи пістолетом, пограбували неповнолітнього та його матір

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався цими вихідними. До правоохоронців звернулася 38-річна жінка, яка повідомила про розбійний напад на неї та її 17-річного сина.

За даними слідства, двоє чоловіків на автомобілі ВАЗ-21083 навмисно спровокували зіткнення з мопедом, яким керував підліток. Після цього вони почали вимагати у нього 2000 гривень як "компенсацію" за нібито пошкодження автомобіля.

Коли хлопець сказав, що не має таких грошей, чоловіки дістали пістолет і почали погрожувати ним потерпілим. Після цього вони відібрали у матері підлітка 2000 гривень та втекли з місця події на автомобілі.

Правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваних та затримали їх.

Нападниками виявилися двоє жителів Плужного віком 27 та 37 років. У них вилучили стартовий пістолет, яким погрожували потерпілим, а також викрадені гроші.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікам про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу – розбій.

Нагадаємо, в Харкові поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на 33-річного місцевого жителя. Зловмисники побили чоловіка, після чого забрали його мобільний телефон, рюкзак із особистими речами та 25 700 гривень.