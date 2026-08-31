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31 августа 2026, 12:07

"Приехал, чтобы быть рядом с людьми": на Киевщине прощаются с погибшим председателем общины

31 августа 2026, 12:07
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Фото: Маия Юркян/hromadske
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В Дмитровке Киевской области 31 августа прощаются с главой Дмитриевской общины Тарасом Дидичем. Он погиб 28 августа в результате российской атаки на Бучанский район

Об этом сообщает корреспондентка hromadske, передает RegioNews.

Проститься с Дидичем в его дом пришли около сотни человек.

Церемония прощания состоится в сельском совете и местной церкви.

Похоронят голову общины на местном кладбище.

Ранее Министр инфраструктуры Украины Николай Калашник рассказал, что Дидич приехал на собственном автомобиле к месту обстрела. Там по причине масштабной детонации один из обломков смертельно его ранил.

"Он приехал собственным автомобилем, к сожалению, там и погиб. Один из обломков убил его на месте", – сообщил Калашник.

По его словам, Тарас Дидич более 30 лет жил и работал в Дмитровской общине. Он занимался привлечением инвестиций, развитием инфраструктуры и открытием новых школ.

Напомним, вечером 28 августа в селе Мила на Киевщине в результате российского удара и последующей детонации погибли 38 человек . Еще 20 человек пострадали, среди них двое детей. Четверо человек числятся пропавшими без вести, их поиск продолжается.

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