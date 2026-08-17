Родичка ексочільниці МСЕК не задекларувала $540 тисяч в австрійському банку: справа вже в суді

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишньої посадовиці Міністерства юстиції. Жінка не задекларувала $540 тисяч на рахунку в австрійському банку. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Йдеться про родичку колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

На момент вчинення правопорушення вона очолювала одне з управлінь Центрально-Західного міжрегіонального управління Мін’юсту у Хмельницькому.

У щорічній декларації за 2022 рік посадовиця не вказала рахунок в одному з австрійських банків та кошти, які на ньому зберігалися – $540 тисяч, що на той час становило понад 19,5 млн грн.

Наразі жінку звільнено з посади, в органах юстиції вона більше не працює.

У червні 2026 року слідчі ДБР за взаємодії з НАЗК та САП повідомили експосадовиці про підозру. Своєї вини вона не визнає.

Експосадовиці світить до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Справа Крупи: що відомо

У жовтні 2024 року під час обшуків у Тетяни Крупи вдома та на робочому місці вилучили 6 млн доларів готівкою. Вона намагалася викинути через вікно дві сумки з 500 тис. доларів.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Крупа масово оформлювала фіктивні інвалідності, зокрема для керівництва прокуратури Хмельницької області. Це дозволило посадовцям отримати з бюджету понад 54 млн грн у вигляді незаконних соцвиплат.

Після затримання її помістили до СІЗО. Впродовж 11 місяців суд сім разів переглядав суму застави, і лише 4 вересня 2025 року вона отримала можливість вийти на волю під 20 млн грн.

Крім українського розслідування, Крупа фігурує у справі польських правоохоронців. У квітні 2025 року у Польщі відкрили кримінальне провадження проти неї за фактом легалізації незаконно здобутих коштів.