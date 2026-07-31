На Хмельниччині водій збив двох дітей та втік

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У Хмельницькій області судили водія, який збив двох неповнолітніх. Після ДТП він поїхав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Аварія сталась у листопаді минулого року. Водій Volkswagen Passat не знизив швидкість перед нерегульованим пішохідним переходом і не зупинився, щоб пропустити пішоходів. У результаті він збив двох хлопців 2009 та 2010 року народження.

Сам водій на момент ДТП був у п'яному стані та не мав прав на керування автомоіблем. Підлітків із травмами він залишив без допомоги та поїхав з місця аварії.

Суд призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.