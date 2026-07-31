На Хмельниччині водій збив двох дітей та втік
У Хмельницькій області судили водія, який збив двох неповнолітніх. Після ДТП він поїхав
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Аварія сталась у листопаді минулого року. Водій Volkswagen Passat не знизив швидкість перед нерегульованим пішохідним переходом і не зупинився, щоб пропустити пішоходів. У результаті він збив двох хлопців 2009 та 2010 року народження.
Сам водій на момент ДТП був у п'яному стані та не мав прав на керування автомоіблем. Підлітків із травмами він залишив без допомоги та поїхав з місця аварії.
Суд призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.