На Хмельницкой АЭС проводят обыски: проверяют закупки

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В четверг, 25 июня, на площадке Хмельницкой атомной электростанции правоохранительные органы проводят следственные действия

Об этом сообщило АО "НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews.

По имеющейся информации они касаются отдельных закупочных процедур, совершенных в предыдущие годы.

В "Энергоатоме" отмечают, что компания полностью содействует работе правоохранителей, предоставляет необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства.

В обществе также отмечают заинтересованность во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что следственные действия не влияют на производственные процессы и безопасность эксплуатации Хмельницкой АЭС. Станция работает в штатном режиме и обеспечивает стабильное производство электроэнергии для нужд государства.

Справка: Хмельницкая АЭС – атомная электростанция Украины, расположенная в городе Нетешин Хмельницкой области. Имеет два энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000 и является одним из ключевых объектов энергосистемы страны, обеспечивающей электроэнергией западные регионы Украины. Оператор станции – АО "НАЭК "Энергоатом".

Напомним, в прошлом году Верховная Рада поддержала закупку у Болгарии произведенных в России реакторов для Хмельницкой атомной станции. Как известно, в Нетешине, где расположена Хмельницкая АЭС, недостроены два энергоблока – третий готов на 75-80%, четвертый – на 25-30%.