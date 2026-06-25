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25 червня 2026, 09:41

На Хмельницькій АЕС проводять обшуки: перевіряють закупівлі

25 червня 2026, 09:41
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Фото: з відкритих джерел
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У четвер, 25 червня, на майданчику Хмельницької атомної електростанції правоохоронні органи проводять слідчі дії

Про це повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом", передає RegioNews.

За наявною інформацією, вони стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки.

В "Енергоатомі" зазначають, що компанія повністю сприяє роботі правоохоронців, надає необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства.

У товаристві також наголошують на зацікавленості у всебічному, об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин справи.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що слідчі дії не впливають на виробничі процеси та безпеку експлуатації Хмельницької АЕС. Станція працює у штатному режимі та забезпечує стабільне виробництво електроенергії для потреб держави.

Довідка: Хмельницька АЕС – атомна електростанція України, розташована у місті Нетішин Хмельницької області. Має два енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1000 та є одним із ключових об’єктів енергосистеми країни, що забезпечує електроенергією західні регіони України. Оператор станції – АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, торік Верховна Рада підтримала закупівлю у Болгарії вироблених в Росії реакторів для Хмельницької атомної станції. Як відомо, у Нетішині, де розташована Хмельницька АЕС, недобудовані два енергоблоки – третій готовий на 75-80%, четвертий – на 25-30%.

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Хмельницька АЕС Хмельницька область обшуки закупівля Енергоатом слідчі дії
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