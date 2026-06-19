Фото: поліція

Подія сталася 17 червня між 10:00 та 11:00 в Кам’янець-Подільському районі. Поліцейські затримали зловмисника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій фури MAN запропонував 13-річній дівчинці підвезти її. Коли вона сіла в кабіну, чоловік рушив, а в дорозі почав силоміць роздягати дитину та намагався вступити з нею у статевий зв’язок.

Коли нападник відволікся, дівчинці вдалося вирватися і втекти у ліс, звідки вона зателефонувала до матері і розповіла про те, що сталося. Жінка повідомила про подію до поліції.

Правоохоронці ввели в дію план "Перехоплення" та передали орієнтування на фуру в сусідні регіони. Зупинили вантажівку на території Львівської області.

Зловмисником виявився 46-річний мешканець Одещини. Його затримали та доставили в Кам’янець-Подільське райуправління поліції.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 152 (замах на зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку) КК України. Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Львівщині поліція затримала батька, який тривалий час ґвалтував рідну доньку. Матір дівчини була позбавлена батьківських прав.