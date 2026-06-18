Во Львовской области полиция разоблачила отца, который в течение длительного времени насиловал свою дочь

Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Следствием установлено, что мужчина в течение полутора лет совершал сексуальное насилие в отношении собственной дочери. Мать девушки была лишена родительских прав.



Проживал ребенок с отцом и младшей сестрой. Мужчину ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Первый установленный эпизод изнасилования произошел в 2024 году, когда ребенку было 15 лет. Насилие не прекратилось, даже когда девушка начала учиться в училище и переехала жить в общежитие.



Об изнасиловании она сообщила куратору в учебном заведении, а та связалась со старшей сестрой студентки, которая и сообщила в полицию.



В феврале этого года правоохранители задержали отца в порядке ст. 208 УПК РФ.



По ходатайству стороны обвинения ему избрана строжайшая мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное следствие и направлен в суд обвинительный акт в отношении основателя бывшего частного христианского реабилитационного центра в Виннице.