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18 июня 2026, 18:32

Во Львовской области полиция разоблачила отца, который в течение длительного времени насиловал свою дочь

18 июня 2026, 18:32
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Львовской области направили в суд обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя Мостиского района, который насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Следствием установлено, что мужчина в течение полутора лет совершал сексуальное насилие в отношении собственной дочери. Мать девушки была лишена родительских прав.

Проживал ребенок с отцом и младшей сестрой. Мужчину ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Первый установленный эпизод изнасилования произошел в 2024 году, когда ребенку было 15 лет. Насилие не прекратилось, даже когда девушка начала учиться в училище и переехала жить в общежитие.

Об изнасиловании она сообщила куратору в учебном заведении, а та связалась со старшей сестрой студентки, которая и сообщила в полицию.

В феврале этого года правоохранители задержали отца в порядке ст. 208 УПК РФ.

По ходатайству стороны обвинения ему избрана строжайшая мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, что при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное следствие и направлен в суд обвинительный акт в отношении основателя бывшего частного христианского реабилитационного центра в Виннице.

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