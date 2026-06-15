Як чекати рідних з фронту і зберегти психологічний ресурс

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Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Психологиня Хмельницького обласного осередку ГО "Захист держави" Лілія Коцюк розповіла про сімейні "ритуали" очікування. Це дії, які можуть стати невидимою ниточкою, яка єднає крізь відстань. Психологиня розповіла про таке:

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Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.