Як чекати рідних з фронту і зберегти психологічний ресурс

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Фото з відкритих джерел
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Чимало українців чекають вдома своїх захисників та захисниць. Психологиня ГО "Захист держави" поділилась важливими порадами

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Психологиня Хмельницького обласного осередку ГО "Захист держави" Лілія Коцюк розповіла про сімейні "ритуали" очікування. Це дії, які можуть стати невидимою ниточкою, яка єднає крізь відстань. Психологиня розповіла про таке:

  • Як безпечно для власної психіки чекати на заповітний "+";
  • Чому речі військового вдома мають "жити", а не ставати музеєм;
  • Що сказати замість фрази "Бережи себе", яка іноді дратує бійців на передовій.

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

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