Природа, рисование и общение: на Волыни провели мероприятия для ветеранов и детей

Фото: ГО Захист держави

На Волыни активисты провели мероприятия для детей и ветеранов. В частности, турнир по рыбалке

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Областной турнир по рыбалке в селе Галиновка Владимирского района объединил ветеранов из разных общин Волыни, специалистов по сопровождению ветеранов, представителей профильных управлений.

Некоторые ветераны рассказали, что впервые взяли в руки удочку по возвращении с войны. По словам военных, это помогает успокоиться и переключить мысли, просто побывав в природе.

Также Волынская ячейка ОО "Захист держави" присоединилась к мероприятию с терапевтической программой для детей. Психологиня Оксана Кондратюк провела творческое мероприятие, во время которого юные участники рисовали рыбок, придумывали им интересные имена и суперспособности.

"Для нас важно, чтобы ветераны и их семьи имели возможность не только получить консультации или помощь, но просто провести время вместе, пообщаться, отдохнуть", - говорит эксперт.

Напомним, по инициативе ОО "Защита Государства" в Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Учащиеся лицеев отрабатывали основные навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия.