В Киевской области женщина за 50 тысяч евро продавала бракосочетание

Фото: Национальная полиция

Жительницу Белой Церкви разоблачили на схеме. Оказалось, женщина с инвалидностью решила заработать на фиктивных браках

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Женщина, являющаяся лицом с инвалидностью, организовала незаконную схему. Она предлагала мужчинам заключать с ней брак. Впоследствии мужчины могли получить возможность пересечь границу. Свои "услуги" женщина оценила в 50 тысяч евро.

"После подачи заявления о государственной регистрации брака в Центр предоставления административных услуг правоохранители задержали злоумышленницу в процессуальном порядке", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Кривом Роге правоохранители разоблачили схему торговли людьми, организованную под видом трудоустройства за рубежом.