В Харькове задержали грабителя, отобравшего смартфон у мужчины с нарушениями слуха

Фото: полиция Харьковской области

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

2 июня около 11 часов в полицию поступило сообщение от 40-летнего харьковчанина о том, что возле аптеки на территории Холодногорского района неизвестный мужчина вырвал из его рук смартфон и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и в тот же день его задержали. Им оказался 30-летний житель другой области, ранее уже имевший проблемы с законом и неоднократно судимый. У него был изъят похищенный мобильный телефон.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в марте в полицию поступило сообщение о нападении в частном домовладении. Правоохранители установили, что двое неизвестных проникли в дом, где находился 24-летний мужчина.