Не поделили коня: во Львовской области хозяин до смерти избил гостя

Фото: Прокуратура Украины

На Самборщине правоохранители задержали 62-летнего жителя Добромыльской общины, подозреваемого в смертельном избиении знакомого во время конфликта из-за лошади

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 6 июня.

Мужчина пригласил к себе в гости 37-летнего жителя соседнего села. Во время застолья в сарае, где оба употребляли алкоголь, между ними возник спор. Гость просил одолжить лошадь для работы в поле, однако хозяин отказал.

Конфликт перерос в драку. По предварительным данным, хозяин несколько раз ударил собеседника кулаком по лицу. От полученных травм мужчина потерял сознание.

Когда владелец дома понял, что гость не подает признаков жизни, он позвонил по телефону знакомому, который вызвал медиков. Однако спасти потерпевшего не удалось – он умер еще до приезда скорой помощи.

Согласно выводам экспертизы, причиной смерти стала тяжелая травма головы с повреждением головного мозга.

Подозреваемый был задержан в тот же вечер.Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 УК Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, во Львовской области мужчина поджег себя после ссоры с тещей. Прибывшие на место полицейские спасли горящего мужчину и оказали ему первую помощь. Затем его госпитализировали в больницу. К сожалению, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.