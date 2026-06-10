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10 червня 2026, 18:13

Хотів підставити бізнес-партнера: у Хмельницькому підприємець інсценував замах на себе

10 червня 2026, 18:13
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Фото: Національна поліція
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У Хмельницькому правоохоронці викрили 49-річного підприємця, який організував замах сам на себе, щоб скомпрометувати бізнес-партнера

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався біля автомобіля Toyota Land Cruiser 200, яким користувався чоловік. Охоронець автостоянки виявив під машиною розтяжку з бойовою гранатою. Спочатку потерпілий заявив, що підозрює у замаху свого бізнес-партнера.

Втім, у ході розслідування поліцейські встановили виконавця злочину, а згодом з’ясували, що сам "потерпілий" і був замовником інсценованого нападу.

Метою таких дій, за версією слідства, було створення проблем для бізнес-партнера та введення в оману правоохоронців.

Крім того, під час обшуку у фігуранта виявили та вилучили бойовий пістолет, перероблений кустарним способом із газового.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення), а також за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Безпосередній виконавець злочину вже відбуває покарання. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Харкові затримали грабіжника, який відібрав смартфон у чоловіка з порушеннями слуху. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та того ж дня затримали його. Ним виявився 30-річний житель іншої області.

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