У Хмельницькому СІЗО ув'язнених та їхніх родичів змушували поповнювати "злодійську касу"

У Хмельницькій області п'ятеро ув'язнених отримали підозри. Виявилось, що вони прямо на території СІЗО організували так звану "сходку"

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Один із підозрюваних організував телефонне зібрання за участі інших ув’язнених. Разом вони обговорювали так звану "злодійску касу". Йшлось про придбання та доставку до СІЗО наркотиків, телефонів. Зокрема, говорили про способи впливу на інших ув'язнених.

Як з'ясували правоохоронці, ув’язнених та їхніх родичів змушували перераховувати до "злодійської каси" від 30 до 50 тисяч гривень. Для тиску вони використовували погрози. Зокрема, задокументували випатки продажу наркотиків на території СІЗО.

"Крім того, одному з ув’язнених інкримінують погрозу працівникам установи. За даними слідства, під час обшуку в камері він погрожував оперативним співробітникам саморобним ножем, намагаючись змусити їх припинити слідчі дії", - розповіли в прокуратурі.

Досудове розслідування триває.

