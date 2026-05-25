25 мая 2026, 14:40

На Волыни судят директоров училища за убытки более 1,4 миллиона на теплоэнергию

Фото: прокуратура
На Волыни будут судить частного предпринимателя и директора одного из училищ. Речь идет о схеме почти на полтора миллиона гривен

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, между учебным заведением и предприятием в 2024 и 2025 году были заключены договоры о поставках тепловой энергии. Однако сообщники заложили в договор такие условия, что заведение платило по завышенным ценам. Безосновательно училище оплачивало также услуги по транспортировке тепловой энергии.

Таким образом, с января 2024 года по март 2025 года центр профессионального образования переплатил за тепловую энергию более 1,4 миллиона гривен.

"Прокурорами также заявлены иски о взыскании с обвиняемых всей суммы причиненного их незаконными действиями материального ущерба", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Украине разоблачили схему хищения и завышения расходов на топливо для Вооруженных Сил, что повлекло ущерб государству более 30 миллионов гривен.

ущерб хищение средств прокуратура Волынская область
