13 мая 2026, 08:39

1,9 промилле за рулем: в Черкассах военный устроил смертельное ДТП

Фото: ГБР
Военнослужащему Нацгвардии, который 9 мая стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия в Черкассах, сообщили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, авария произошла вечером по улице Смелянской в направлении выезда из города.

Военнослужащий, находясь за рулем автомобиля "Skoda" в состоянии сильного алкогольного опьянения, на нерегулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем Renault Master, водитель которого выполнял поворот налево.

В результате мощного удара пассажир "Skoda", также военнослужащий, погиб на месте от полученных травм. Водитель и пассажир другого автомобиля получили телесные повреждения. Медики устанавливают степень их тяжести.

Правоохранители установили, что в крови водителя было 1,9 промилле алкоголя – это почти в десять раз превышает допустимую норму.

После аварии военнослужащего задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в селе Княжа на Черкащине 30 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Асфальт был залит кровью, а обломки транспортных средств разлетелись по дороге. В ДТП погибли два военных и гражданский ТЦК.

