Фото: полиция

Во вторник, 12 мая, российские захватчики убили еще одного жителя Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб в Малотарановке, еще один – получил ранения.

По одному человеку ранены в Иверском, Николаевке и Алексеево-Дружковке.

Как отмечается, общее количество жертв россиян в Донецкой области – 4064 погибших и 9422 пострадавших – подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, на Днепропетровщине из-за российских атак погибли восемь человек , еще 11 – ранены.