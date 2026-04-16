16 квітня 2026, 07:41

Ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов'язків

Тетяна Крупа. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна
Вищий антикорупційний суд продовжив колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі строк дії обов'язків на два місяці

Про це повідомила пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

"15 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи", – йдеться у повідомленні.

Відтак, до 15 червня цього року підозрювана зобов'язана:

  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Справа Крупи: що відомо

У жовтні 2024 року під час обшуків у Тетяни Крупи вдома та на робочому місці вилучили 6 млн доларів готівкою. Вона намагалася викинути через вікно дві сумки з 500 тис. доларів.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Крупа масово оформлювала фіктивні інвалідності, зокрема для керівництва прокуратури Хмельницької області. Це дозволило посадовцям отримати з бюджету понад 54 млн грн у вигляді незаконних соцвиплат.

Після затримання її помістили до СІЗО. Впродовж 11 місяців суд сім разів переглядав суму застави, і лише 4 вересня 2025 року вона отримала можливість вийти на волю під 20 млн грн.

У вересні 2025 року Крупі змінили тримання під вартою на заставу розміром 20 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов'язків.

Крім українського розслідування, Крупа фігурує у справі польських правоохоронців. У квітні 2025 року у Польщі відкрили кримінальне провадження проти неї за фактом легалізації незаконно здобутих коштів.

