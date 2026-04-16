Ексочільниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов'язків

Тетяна Крупа. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

"15 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії процесуальних обов’язків, покладених на колишню керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи", – йдеться у повідомленні.

Відтак, до 15 червня цього року підозрювана зобов'язана:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

Справа Крупи: що відомо

У жовтні 2024 року під час обшуків у Тетяни Крупи вдома та на робочому місці вилучили 6 млн доларів готівкою. Вона намагалася викинути через вікно дві сумки з 500 тис. доларів.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Крупа масово оформлювала фіктивні інвалідності, зокрема для керівництва прокуратури Хмельницької області. Це дозволило посадовцям отримати з бюджету понад 54 млн грн у вигляді незаконних соцвиплат.

Після затримання її помістили до СІЗО. Впродовж 11 місяців суд сім разів переглядав суму застави, і лише 4 вересня 2025 року вона отримала можливість вийти на волю під 20 млн грн.

У вересні 2025 року Крупі змінили тримання під вартою на заставу розміром 20 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов'язків.

Крім українського розслідування, Крупа фігурує у справі польських правоохоронців. У квітні 2025 року у Польщі відкрили кримінальне провадження проти неї за фактом легалізації незаконно здобутих коштів.

Читайте також: Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"