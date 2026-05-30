Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 30 мая РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", шестью крылатыми ракетами Х-101, а также 290 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 284 цели – 5 ракет Х-101 и 279 вражеских БПЛА на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 7 локациях, а также падение обломков на 10.

Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.

Напомним, ночью 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области. Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала.