Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских ударов повреждены здания предприятий, а также дома, расположенные рядом.

Из-за атаки пострадали люди. Один из мужчин получил смертельные ранения и скончался.

Известно еще о двух пострадавших.

Напомним, утром 29 мая российские оккупационные войска нанесли авиаудар по частному сектору поселка Малотарановка Краматорской общины Донецкой области. Повреждены 16 домов, ранения получил один человек.