Утренний удар по Запорожью: россияне атаковали промышленную инфраструктуру, один из пострадавших скончался
Утром 30 мая российские военные атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В результате вражеских ударов повреждены здания предприятий, а также дома, расположенные рядом.
Из-за атаки пострадали люди. Один из мужчин получил смертельные ранения и скончался.
Известно еще о двух пострадавших.
Напомним, утром 29 мая российские оккупационные войска нанесли авиаудар по частному сектору поселка Малотарановка Краматорской общины Донецкой области. Повреждены 16 домов, ранения получил один человек.
