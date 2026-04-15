08:49  15 квітня
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
08:40  15 квітня
Смертельна ДТП на Волині: автомобіль врізався в дерево та перекинувся
08:25  15 квітня
Окупанти знищили у Маріуполі унікальну дерев'яну школу
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2026, 08:49

На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Нетішині 15-річна дівчина потрапила до реанімації у критичному стані через сепсис, що розвинувся внаслідок тривалої відсутності медичної допомоги

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 9 квітня близько 02:20 до поліції надійшло повідомлення зі спеціальної медико-санітарної частини міста Нетішин. Йшлося про госпіталізацію неповнолітньої з сепсисом та множинними некротичними ураженнями. Дівчину у важкому стані доставили до реанімаційного відділення.

Слідство встановило, що запальні процеси на шкірі з'явилися приблизно місяць тому, однак батьки займалися самолікуванням і, попри погіршення стану, не зверталися по медичну допомогу.

Унаслідок цього у дитини розвинувся сепсис. Наразі вона перебуває у реанімації у важкому стані.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили матері про підозру за ч. 1 ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Нагадаємо, у Львові дитячі хірурги врятували дворічну дівчинку, у стравоході якої протягом трьох місяців застрягла літієва батарейка. Зараз стан дитини стабільний.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Хмельницька область батьки реанімація дівчинка батькіські обов'язки сепсис самолікування
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
