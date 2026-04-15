На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування

У Нетішині 15-річна дівчина потрапила до реанімації у критичному стані через сепсис, що розвинувся внаслідок тривалої відсутності медичної допомоги

За даними правоохоронців, 9 квітня близько 02:20 до поліції надійшло повідомлення зі спеціальної медико-санітарної частини міста Нетішин. Йшлося про госпіталізацію неповнолітньої з сепсисом та множинними некротичними ураженнями. Дівчину у важкому стані доставили до реанімаційного відділення.

Слідство встановило, що запальні процеси на шкірі з'явилися приблизно місяць тому, однак батьки займалися самолікуванням і, попри погіршення стану, не зверталися по медичну допомогу.

Унаслідок цього у дитини розвинувся сепсис. Наразі вона перебуває у реанімації у важкому стані.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили матері про підозру за ч. 1 ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

