Три месяца с батарейкой в пищеводе: во Львове спасли двухлетнюю девочку

Фото: Детская больница Святого Николая

Во Львове детские хирурги спасли двухлетнюю девочку, в пищеводе которой в течение трех месяцев застряла литиевая батарейка

Об этом сообщили в детской больнице Святого Николая, передает RegioNews.

Родители заметили проблемы у ребенка еще в конце осени: девочка не могла нормально глотать и есть твердую пищу. Несмотря на обращение к врачам, посторонний предмет в пищеводе сначала не обнаружили – лечили возможную инфекцию и обезболивали ребенка.

С началом весны появились новые симптомы – рвота, отказ от еды, покашливание и свистящее дыхание.

Дополнительное обследование, включая рентген, наконец показало причину – в первом физиологическом сужении пищевода прочно застряла круглая батарейка диаметром 2,5 см.

Детские хирурги провели операцию осторожно, используя ларингоскоп и специальные инструменты и успешно удалили посторонний предмет без осложнений.

Сейчас состояние девочки стабильное, однако медики продолжают следить за возможным сужением пищевода – одним из самых распространенных осложнений после длительного пребывания постороннего тела.

