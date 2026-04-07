16:45  07 апреля
Убийство Игоря Комарова на Бали: детектив объяснил, зачем преступникам было надругательство над телом
15:28  07 апреля
Групповое изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: дело снова в суде
14:24  07 апреля
На Харьковщине 16-летняя девочка родила ребенка от родного отца
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2026, 19:17

Три месяца с батарейкой в пищеводе: во Львове спасли двухлетнюю девочку

Читайте також українською мовою
Фото: Детская больница Святого Николая
Читайте також
українською мовою

Во Львове детские хирурги спасли двухлетнюю девочку, в пищеводе которой в течение трех месяцев застряла литиевая батарейка

Об этом сообщили в детской больнице Святого Николая, передает RegioNews.

Родители заметили проблемы у ребенка еще в конце осени: девочка не могла нормально глотать и есть твердую пищу. Несмотря на обращение к врачам, посторонний предмет в пищеводе сначала не обнаружили – лечили возможную инфекцию и обезболивали ребенка.

С началом весны появились новые симптомы – рвота, отказ от еды, покашливание и свистящее дыхание.

Дополнительное обследование, включая рентген, наконец показало причину – в первом физиологическом сужении пищевода прочно застряла круглая батарейка диаметром 2,5 см.

Детские хирурги провели операцию осторожно, используя ларингоскоп и специальные инструменты и успешно удалили посторонний предмет без осложнений.

Сейчас состояние девочки стабильное, однако медики продолжают следить за возможным сужением пищевода – одним из самых распространенных осложнений после длительного пребывания постороннего тела.

Напомним, в Ивано-Франковской больнице спасли 7-летнего мальчика, проглотившего батарейку. Ребенок поступил в медучреждение в декабре 2025 года в критическом состоянии, и после ряда сложных операций был выписан домой в удовлетворительном состоянии уже после Нового года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »