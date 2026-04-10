10 апреля 2026, 10:28

Во Львовской области авто сбило 10-летнего мальчика: ребенок в больнице

Фото: Национальная полиция
На Львовщине в Дрогобычском районе в результате наезда автомобиля травмирован 10-летний мальчик

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 9 апреля около 13:00 на автодороге "Сходница-Песочная" между городами Трускавец и Борислав.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, 67-летний местный житель, совершил наезд на 10-летнего пешехода.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает, в частности, ограничение свободы до трех лет с лишением права вождения транспортными средствами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Николаевской области подросток на мотоцикле сбил 9-летнего пешехода. После ДТП водитель покинул место происшествия, однако впоследствии вернулся. В результате наезда ребенка с телесными повреждениями госпитализировали. Сам водитель не пострадал.

