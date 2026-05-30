В ночь на 30 мая российские войска атаковали Шостку Сумской области

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

Прямыми попаданиями нескольких десятков дронов-камикадзе полностью уничтожено здание железнодорожного вокзала и повреждена инфраструктура станции.

К счастью, жертв и пострадавших среди работников вокзала и пассажиров нет. Во время воздушной атаки люди находились в укрытиях.

Железнодорожники работают над ликвидацией последствий обстрела.

Напомним, утром 30 мая российские военные атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Один из пострадавших скончался.