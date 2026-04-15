В Хмельницком задержали военного после ДТП: пьяный, без прав и в розыске
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему, находившемуся в розыске за самовольное оставление воинской части. Его задержали после дорожно-транспортного происшествия в Хмельницком
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
По данным следствия, 10 апреля около 16:30 в Хмельницком мужчина, управляя собственным автомобилем, не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате ДТП никто не пострадал.
Прибывшие на место происшествия патрульные установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – 0,42 промилле, что превышает допустимую норму. На него составили административные материалы и вызвали следственно-оперативную группу.
Следователи установили, что ранее на него уже было составлено 14 административных протоколов за нарушение ПДД, в частности за управление в нетрезвом состоянии. Кроме того, он был лишен права управления транспортными средствами на 16 лет.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске за самовольное оставление части. Информацию передали в ДБР, после чего был задержан.
В 2024 году 26-летнего мужчину мобилизовали. Он проходил службу на востоке, однако впоследствии самовольно покинул место службы без уважительных причин.
Также установлено, что ранее его привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений. Проверяется его возможная причастность к другим насильственным преступлениям в Хмельницком.
Фигуранту сообщено о подозрении в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
