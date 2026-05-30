За рулем машин были подростки: в Киевской области в ДТП погиб 17-летний выпускник школы
ДТП произошло 29 мая около 14:30 в Переяславе Бориспольского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.
Столкнулись автомобили BMW X7 и Skoda Superb. За рулем обоих авто находились подростки, не имеющие права на управление транспортными средствами.
В результате столкновения 17-летний водитель Skoda, выпускник школы, получил тяжелые травмы. Парня госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в реанимации.
Автомобилем BMW управлял 15-летний подросток.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств и причин аварии.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Кроме расследования обстоятельств самого ДТП, правоохранители также проверяют обстоятельства допуска подростков к управлению автомобилями.
Напомним, 27 мая в Киевской области "ВАЗ" вылетел в кювет. В результате ДТП погибли двое детей 12 и 16 лет.