ДТП произошло 29 мая около 14:30 в Переяславе Бориспольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

Столкнулись автомобили BMW X7 и Skoda Superb. За рулем обоих авто находились подростки, не имеющие права на управление транспортными средствами.

В результате столкновения 17-летний водитель Skoda, выпускник школы, получил тяжелые травмы. Парня госпитализировали, однако от полученных травм он скончался в реанимации.

Автомобилем BMW управлял 15-летний подросток.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств и причин аварии.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Кроме расследования обстоятельств самого ДТП, правоохранители также проверяют обстоятельства допуска подростков к управлению автомобилями.

