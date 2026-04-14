Фото: полиция

ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером 13 апреля в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Porsche, выезжая с улицы Северной на проспект Владимира Ивасюка, не пропустил и столкнулся с автомобилями Nissan и MG.

В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили четыре человека:

двое парней 14 и 15 лет (пассажиры MG);

25-летний мужчина и 45-летняя женщина (пассажиры Nissan).

Проверка на приборе "Драгер" показала, что 51-летний водитель Porsche был пьян – 1,94 промилле алкоголя в крови.

Полиция задержала виновника аварии. Открыто уголовное производство по факту ДТП.

