В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
ДТП с участием трех автомобилей произошло вечером 13 апреля в Оболонском районе столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель Porsche, выезжая с улицы Северной на проспект Владимира Ивасюка, не пропустил и столкнулся с автомобилями Nissan и MG.
В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили четыре человека:
- двое парней 14 и 15 лет (пассажиры MG);
- 25-летний мужчина и 45-летняя женщина (пассажиры Nissan).
Проверка на приборе "Драгер" показала, что 51-летний водитель Porsche был пьян – 1,94 промилле алкоголя в крови.
Полиция задержала виновника аварии. Открыто уголовное производство по факту ДТП.
Напомним, вечером 12 апреля на Волыни в ДТП погибли двое подростков – легковушка съехала на обочину, где несколько раз перевернулась. Полицейские задержали водителя – 17-летнего парня.
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Украине ввели уголовное наказание за антисемитизм
14 апреля 2026, 14:42На Львовщине сменили руководителя областного ТЦК: что известно
14 апреля 2026, 13:58Оккупанты на Харьковщине атаковали Печенежскую дамбу шестью КАБами
14 апреля 2026, 13:41Фиктивная инвалидность за деньги: в Полтаве разоблачили врачей и посредника
14 апреля 2026, 13:27Взрывы в Днепре: 15 человек ранены, в городе пожар
14 апреля 2026, 13:15Чернигов под атакой "Шахеда": два человека в больнице
14 апреля 2026, 12:34Официально: правоохранители проводят обыски в U420 в шести городах
14 апреля 2026, 12:10В Ровенской области женщина на Mazda сбила ребенка
14 апреля 2026, 12:00Во Львовской области мужчину осудили за изнасилование 13-летней племянницы
14 апреля 2026, 11:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
