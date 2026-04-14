Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 17-летний парень за рулем BMW не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль несколько раз перевернулся. Два пассажира – 17-летний юноша и 16-летняя девушка – погибли на месте. Сам водитель и еще двое пассажиров не пострадали.

Полицейские задержали водителя. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, ночью 12 апреля на Полтавщине легковушка BMW столкнулась с отбойником и перевернулась. От полученных травм 24-летний водитель скончался на месте.