На Волыни в ДТП погибли два подростка: 17-летнего водителя задержали
ДТП произошло вечером 12 апреля между селами Хоцунь и Сваловичи Камень-Каширского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Так, 17-летний парень за рулем BMW не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль несколько раз перевернулся. Два пассажира – 17-летний юноша и 16-летняя девушка – погибли на месте. Сам водитель и еще двое пассажиров не пострадали.
Полицейские задержали водителя. По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, ночью 12 апреля на Полтавщине легковушка BMW столкнулась с отбойником и перевернулась. От полученных травм 24-летний водитель скончался на месте.
