У Хмельницькому затримали військового після ДТП: п'яний, без прав і в розшуку

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини. Його затримали після дорожньо-транспортної пригоди у Хмельницькому

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, 10 квітня близько 16:30 у Хмельницькому чоловік, керуючи власним автомобілем, не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння – 0,42 проміле, що перевищує допустиму норму. На нього склали адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу.

Слідчі встановили, що раніше на нього вже було складено 14 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування у нетверезому стані. Крім того, його позбавили права керування транспортними засобами на 16 років.

Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку за самовільне залишення частини. Інформацію передали до ДБР, після чого його затримали.

У 2024 році 26-річного чоловіка мобілізували. Він проходив службу на сході, однак згодом самовільно залишив місце служби без поважних причин.

Також встановлено, що раніше його притягували до кримінальної відповідальності за умисне спричинення тілесних ушкоджень. Наразі перевіряється його можлива причетність до інших насильницьких злочинів у Хмельницькому.

Фігуранту повідомлено про підозру у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

