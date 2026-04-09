Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала агента российской спецслужбы, готовившего теракт в Хмельницком. Он готовился подорвать самодельную бомбу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, взрыв должен был произойти в месте скопления украинских военных. Для увеличения количества жертв злоумышленник планировал совершить анонимный звонок на 102, чтобы вызвать на "локацию" наряд полиции. Активация взрывчатки должна была состояться дистанционно в момент прибытия правоохранителей на место запланированного теракта.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку на месте, где планировал заложить самодельную взрывчатку.

По данным следствия, заказ ФСБ выполнял завербованный местный наркозависимый. В поле зрения россиян он попал при поиске денег "на дозу" в Телеграмм-каналах.

После вербовки агент получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению бомбы из подручных средств. Параллельно с этим фигурант обходил город, чтобы отследить места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

Во время разведвылазок злоумышленник не только обозначал соответствующие координаты на гугл-картах, но и фотографировал объекты с привязкой к местности и окрестным зданиям.

Одновременно агент подыскивал места для закладки самодельной бомбы. Собранные сведения он передавал ФСБ для координации подготовки теракта.

При обысках у задержанного изъяли снаряженную взрывчатку и смартфон с доказательством работы на врага.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

