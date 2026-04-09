Контррозвідка СБУ затримала агента російської спецслужби, який готував теракт у Хмельницькому. Він готувався підірвати саморобну бомбу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, вибух мав статися у місці скупчення українських військових. Для збільшення кількості жертв зловмисник планував зробити анонімний дзвінок на 102, щоб викликати на "локацію" наряд поліції. Активація вибухівки мала відбутися дистанційно в момент прибуття правоохоронців на місце запланованого теракту.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали агента "на гарячому", коли він проводив дорозвідку на місці, де планував закласти саморобну вибухівку.

За даними слідства, замовлення ФСБ виконував завербований місцевий наркозалежний. У поле зору росіян він потрапив під час пошуку грошей "на дозу" в Телеграм-каналах.

Після вербування агент отримав від куратора з РФ інструкцію з виготовлення бомби з підручних засобів. Паралельно з цим фігурант обходив місто, щоб відстежити місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Під час розвідвилазок зловмисник не лише позначав відповідні координати на гугл-картах, але й фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та навколишніми будівлями.

Одночасно агент підшукував схованки для закладки саморобної бомби. Зібрані відомості він передавав ФСБ для координації підготовки теракту.

При обшуках у затриманого вилучили споряджену вибухівку і смартфон із доказами роботи на ворога.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

