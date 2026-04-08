08 апреля 2026, 10:14

СБУ задержала супругов, готовивших теракт в центре Харькова

Фото: СБУ
Контрразведка Службы безопасности предотвратила взрыв в центре Харькова, задержав двух российских агентов. Ими оказались местные супруги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, фигуранты изготовили самодельную бомбу, которую планировали заложить в центре месте и взорвать дистанционно во время скопления людей. Целью теракта было спровоцировать панику в городе.

Сотрудники СБУ заблаговременно задержали фигурантов в съемной квартире, когда те же снаряжали взрывное устройство.

Установлено, что подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, попавшая во внимание россиян, когда искала "деньги на дозу" в Телеграмм-каналах.

После вербовки фигуранты получили от куратора из РФ инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки из подручных средств. На следующем этапе агенты подыскали объект запланированного теракта и "согласовали" его с россиянами.

Во время обысков у задержанных изъяли готовое взрывное устройство, компоненты его изготовления, телефоны для дистанционной активации подрыва и смартфон с перепиской с российским куратором.

Задержанным объявили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала агентку ФСБ, которая готовила теракты против военных в Хмельницком. Фигурантка отслеживала места парковки автомобилей Сил обороны, чтобы потом их взорвать.

