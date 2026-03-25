UA | RU
UA | RU
25 марта 2026, 08:39

На Хмельнитчине пьяный мужчина угнал авто знакомой и застрял в грязи

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Шепетовке Хмельницкой области правоохранители оперативно задержали мужчину, который угнал автомобиль местной жительницы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Злоумышленником оказался 23-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 22 марта около 20:30. На линию "102" обратилась 45-летняя женщина и сообщила, что ее случайный знакомый угнал автомобиль "Hyundai Santa Fe", припаркованный возле магазина в селе Климентовичи.

В районе сразу ввели оперативный план "Перехват". В результате поисков полицейские обнаружили угнанное авто примерно в полутора километрах от места преступления – злоумышленник застрял на нем в грязи и покинул транспортное средство.

Сам фигурант прятался дома, где его и задержали.

Следователи уже объявили мужчине подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время досудебного расследования.

Напомним, в Киеве пьяный прохожий угнал чужую Skoda и покинул ее в другом районе города. Владелец машины завел двигатель во дворе многоэтажки и на несколько минут вошел в квартиру. Этим и воспользовался злоумышленник.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область авто угон мужчина алкогольное опьянение полиция
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
Все публикации »
Виталий Портников
Валерий Чалый
Валерий Пекар
Все блоги »