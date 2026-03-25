На Хмельнитчине пьяный мужчина угнал авто знакомой и застрял в грязи

Об этом сообщила полиция области.

Злоумышленником оказался 23-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 22 марта около 20:30. На линию "102" обратилась 45-летняя женщина и сообщила, что ее случайный знакомый угнал автомобиль "Hyundai Santa Fe", припаркованный возле магазина в селе Климентовичи.

В районе сразу ввели оперативный план "Перехват". В результате поисков полицейские обнаружили угнанное авто примерно в полутора километрах от места преступления – злоумышленник застрял на нем в грязи и покинул транспортное средство.

Сам фигурант прятался дома, где его и задержали.

Следователи уже объявили мужчине подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время досудебного расследования.

