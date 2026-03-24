08:21  24 марта
Нарколаборатория под Харьковом: нацгвардейца приговорили к 9 годам
07:56  24 марта
Смертельная драка на Ровенщине: полицейские задержали нападающего
00:55  24 марта
Певица Елена Тополя призналась, что уж точно знает, кто организовал шантаж с ее секс-видео
UA | RU
UA | RU
24 марта 2026, 08:38

В Хмельницкой области будут судить банду "гастролеров" за разбой и грабежи

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Хмельнитчине завершили расследование по организованной преступной группе, которая совершала дерзкие нападения на частные дома. Материалы дела уже направлены в суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Речь идет о четырех жителях Черкасской и Кировоградской областей с криминальным прошлым. Двое из них ранее были осуждены за групповые разбойные нападения на территории России, один из фигурантов имел там статус "смотрящего".

По данным следствия, злоумышленники действовали заранее спланированно и имели "наводчицы" среди местного населения, которые передавали информацию о потенциальных жертвах со значительными сбережениями.

При нападениях они использовали маски, перчатки и оружие, а для передвижения покупали дешевые автомобили, которые после преступлений оставляли или уничтожали.

Одно из нападений произошло 10 сентября прошлого года в одном из сел Чемеровецкой общины Каменец-Подольского района. Злоумышленники ворвались в дом 65-летнего мужчины, связали его и, угрожая оружием, завладели деньгами и ювелирными изделиями. Сумма ущерба составила около 900 тысяч гривен.

Правоохранители установили маршрут движения нападающих и уже через несколько часов задержали их. В автомобиле обнаружили пистолет, угнанные средства и украшения.

В ходе расследования также установлена причастность группы к еще одному преступлению в том же районе. Тогда злоумышленники, дождавшись отсутствия хозяев, проникли в дом и похитили имущество более чем на 1 миллион гривен. Когда владелица неожиданно вернулась, нападавшие скрылись, а затем сожгли автомобиль в лесу и покинули область.

Следователи завершили досудебное расследование. Всем четырем инкриминируют бандитизм, грабеж и разбой, а двум из них еще и незаконное обращение с оружием.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также в суд готовятся материалы по двум "наводчицам", которым инкриминируют участие в преступлениях – они находятся под стражей.

Напомним, в Киеве задержали украино-грузинскую банду "домушников" , члены которой обворовывали жилье зажиточных киевлян и выдавали себя за бойцов Интернационального легиона. Четырех участников группы задержали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область грабеж грабители банда частные дома суд
Российский удар в Херсоне разрушил дом – под завалами погиб мужчина
24 марта 2026, 08:58
Увеличилось количество раненых в результате массированной атаки на Запорожье
24 марта 2026, 08:58
Нарколаборатория под Харьковом: нацгвардейца приговорили к 9 годам
24 марта 2026, 08:21
Армия РФ продвинулась на Запорожье – DeepState
24 марта 2026, 08:10
Смертельная драка на Ровенщине: полицейские задержали нападающего
24 марта 2026, 07:56
Последствия вражеских обстрелов в Сумской области: четверо травмированных, среди них – дети
24 марта 2026, 07:43
На ВОТ Луганщины оккупанты усиливают мобилизацию: что известно
24 марта 2026, 07:39
Военные РФ ночью обстреляли два района Днепропетровщины: последствия
24 марта 2026, 07:30
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на фронте
24 марта 2026, 07:20
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »