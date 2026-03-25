Актор Андрій Федінчик зізнався, як проводить час із сином після розлучення з Наталкою Денисенко
Акторка Анна Саліванчук зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком
25 березня 2026, 08:39

На Хмельниччині п'яний чоловік викрав авто знайомої і застряг у багнюці

25 березня 2026, 08:39
Фото: Національна поліція
У Шепетівці Хмельницької області правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який викрав автомобіль місцевої жительки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 23-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався 22 березня близько 20:30. На лінію "102" звернулася 45-річна жінка та повідомила, що її випадковий знайомий викрав автомобіль "Hyundai Santa Fe", припаркований біля магазину в селі Климентовичі.

У районі одразу ввели оперативний план "Перехват". У результаті пошуків поліцейські виявили викрадене авто приблизно за півтора кілометра від місця злочину – зловмисник застряг на ньому в багнюці та покинув транспортний засіб.

Сам фігурант переховувався вдома, де його і затримали.

Слідчі вже оголосили чоловікові підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на час досудового розслідування.

Нагадаємо, в Києві п'яний перехожий викрав чужу Skoda і залишив її в іншому районі міста. Власник машини завів двигун у дворі багатоповерхівки та на кілька хвилин зайшов до квартири. Цим і скористався зловмисник.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
