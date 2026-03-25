На Хмельниччині п'яний чоловік викрав авто знайомої і застряг у багнюці

У Шепетівці Хмельницької області правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який викрав автомобіль місцевої жительки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 23-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент стався 22 березня близько 20:30. На лінію "102" звернулася 45-річна жінка та повідомила, що її випадковий знайомий викрав автомобіль "Hyundai Santa Fe", припаркований біля магазину в селі Климентовичі.

У районі одразу ввели оперативний план "Перехват". У результаті пошуків поліцейські виявили викрадене авто приблизно за півтора кілометра від місця злочину – зловмисник застряг на ньому в багнюці та покинув транспортний засіб.

Сам фігурант переховувався вдома, де його і затримали.

Слідчі вже оголосили чоловікові підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на час досудового розслідування.

