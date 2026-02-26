13:15  26 февраля
26 февраля 2026, 13:17

Клиническая смерть после пыток: в Виннице будут судить трех правоохранителей

26 февраля 2026, 13:17
Фото: pixabay
В суд направили обвинительный акт в отношении оперативника одного из райуправлений полиции в Виннице, а также бывших начальника сектора и еще одного сотрудника этого подразделения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Происшествие случилось в сентябре 2023 года. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мелкой краже. Чтобы заставить его признаться, правоохранители били его кулаками и резиновой дубинкой в живот, а также давили психологически.

В результате пыток потерпевший получил множественные тяжелые травмы внутренних органов. Во время срочной операции по удалению селезенки у мужчины остановилось сердце. Врачам удалось вернуть его к жизни только через 10 минут реанимационных мероприятий.

Сейячас следствие завершено, а судьбу обвиняемых решит суд. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в январе этого года фигурантам сообщили о подозрении в пытках и преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений.

Винница правоохранители суд пытки клиническая смерть задержание
