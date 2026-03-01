14:35  01 марта
Удар по общежитию в Харькове: показали фото последствий
12:25  01 марта
"Тень Труханова", фальшивые решения: в Одессе скандальный бизнесмен годами разворовывал земли
15:35  01 марта
Россияне ударили по Херсону: погибли четыре человека
UA | RU
UA | RU
01 марта 2026, 18:05

На Черниговщине мужчина угрожал "атаковать" ТЦК гранатами

01 марта 2026, 18:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Деснянский районный суд города Чернигова признал гражданина виновным в самовольном уходе с военной службы и ложном сообщении о подготовке взрыва. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Весной 2025 года мужчину причислили к воинской части. Однако менее чем через два месяца он оставил службу. Уже летом он позвонил по телефону полиции и сказал, что бросит три гранаты в ТЦК. В тот же день он был задержан.

На суде мужчина признал вину. По его словам, он собирался возвратиться на военную службу. Он отметил, что не желал никого убивать, хотел вернуться к жене и сыну, то, чему учили в воинской части, было ему неинтересным, поэтому он покинул место службы и ушел домой.

Что касается звонка о гранатах, он объяснил это таким образом: он у магазина увидел вывеску о наборе в подразделение "Альфа" и после этого позвонил в полицию, а затем пошел в библиотеку читать книги. Обвиняемый заверил, что не хотел никому нанести вред и гранаты никогда не имел.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре военный бросил боевую гранату у многоэтажного дома. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Военный признал вину и раскаялся.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Черниговская область
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Украинская певица оказалась в эпицентре атак Ирана в Дубае
01 марта 2026, 20:00
В Украине снова дорожает гречка: почему это происходит и что будет с ценами
01 марта 2026, 19:35
В Одесской области мужчина похитил несовершеннолетнюю и изнасиловал
01 марта 2026, 19:15
В Днепре мужчина взорвал гранату в квартире
01 марта 2026, 18:55
В Закарпатье пьяный начальник ТЦК пытался мобилизовать ремонтников
01 марта 2026, 18:35
На Днепропетровщине в пожаре погибла женщина
01 марта 2026, 18:15
В Харьковской области россияне обстреляли кладбище
01 марта 2026, 17:05
В России дошкольников будут учить поддерживать войну против Украины
01 марта 2026, 16:25
Россияне ударили по Херсону: погибли четыре человека
01 марта 2026, 15:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »