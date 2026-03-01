На Черниговщине мужчина угрожал "атаковать" ТЦК гранатами

Иллюстративное фото

Деснянский районный суд города Чернигова признал гражданина виновным в самовольном уходе с военной службы и ложном сообщении о подготовке взрыва. Стало известно, как его наказали

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Весной 2025 года мужчину причислили к воинской части. Однако менее чем через два месяца он оставил службу. Уже летом он позвонил по телефону полиции и сказал, что бросит три гранаты в ТЦК. В тот же день он был задержан.

На суде мужчина признал вину. По его словам, он собирался возвратиться на военную службу. Он отметил, что не желал никого убивать, хотел вернуться к жене и сыну, то, чему учили в воинской части, было ему неинтересным, поэтому он покинул место службы и ушел домой.

Что касается звонка о гранатах, он объяснил это таким образом: он у магазина увидел вывеску о наборе в подразделение "Альфа" и после этого позвонил в полицию, а затем пошел в библиотеку читать книги. Обвиняемый заверил, что не хотел никому нанести вред и гранаты никогда не имел.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Днепре военный бросил боевую гранату у многоэтажного дома. Инцидент произошел в декабре прошлого года. Военный признал вину и раскаялся.