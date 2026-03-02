14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
У Києві посеред дня викрали людину
02 березня 2026, 12:38

Вибачення під примусом: у Хмельницьку арештували організатора викрадення

02 березня 2026, 12:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Хмельницькому наприкінці 2025 року звичайний дорожній конфлікт між двома водіями переріс у резонансний злочин із викраденням людини та катуванням

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент розпочався на одній із вулиць міста. Між водієм і водійкою виникла коротка суперечка через небажання пропустити автомобіль у смугу руху. Чоловік посигналив у відповідь – і на цьому ситуація, здавалося б, була вичерпана.

Однак згодом жінка розповіла про конфлікт своєму співмешканцю – раніше судимому чоловікові, якого в кримінальних колах називають"авторитетом".

Невдовзі потерпілий почав отримувати дзвінки з вимогами вибачитися. За версією слідства, співмешканець водійки погрожував фізичною розправою.Згодом до будинку чоловіка приїхала група осіб. Нападники побили його, силоміць посадили в автомобіль і вивезли за межі міста.

Дорогою потерпілому погрожували ножем та змусили записати відео з вибаченнями. Після цього його залишили на узбіччі та зникли.

Правоохоронці кваліфікували інцидент як викрадення людини та катування.

За даними слідства, організатором нападу є мешканець Києва, який раніше був судимий за смертельну ДТП, у якій загинула десятирічна дитина. У слідчому ізоляторі його називали "смотрящим". Також він є обвинуваченим у справі щодо поширення злочинного впливу у складі організованої групи.

Чоловікові повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників нападу та перевіряють можливу причетність підозрюваного до аналогічних злочинів.

Нагадаємо, в Рівненському районі правоохоронці затримали чоловіка, який вистрілив у іншого водія. Інцидент стався 22 лютого на АЗС поблизу села Користь. Постраждалого госпіталізували з проникаючими пораненнями живота та правого стегна. Слідчі розпочали досудове розслідування.

02 березня 2026
07 серпня 2025
