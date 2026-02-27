В Тернопольской области будут судить 31-летнего мужчину, который до смерти избил пенсионера
Преступление произошло в конце ноября 2025 года в Тернополе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По данным следствия, подозреваемый, 31-летний уроженец Запорожской области и 65-летний пострадавший находились в одной компании, где распивали алкогольные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес многочисленные удары ногами и руками по лицу и туловищу пенсионера. От полученных травм мужчина скончался.
За совершенное нападающему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернополе мужчина избил коммунальщика и набросился на полицейских. Инцидент произошел осенью прошлого года.
