В Тернопольской области будут судить 31-летнего мужчину, который до смерти избил пенсионера

Преступление произошло в конце ноября 2025 года в Тернополе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, подозреваемый, 31-летний уроженец Запорожской области и 65-летний пострадавший находились в одной компании, где распивали алкогольные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес многочисленные удары ногами и руками по лицу и туловищу пенсионера. От полученных травм мужчина скончался.

За совершенное нападающему грозит до 10 лет лишения свободы.

