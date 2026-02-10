18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 08:22

За зауваження – в лікарню: у Хмельницькому водій побив пенсіонера

10 лютого 2026, 08:22
Фото: Національна поліція
У Хмельницькому правоохоронці затримали водія, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 67-річному пішоходу після зауваження щодо порушення правил дорожнього руху

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 5 лютого близько 17:40 на вулиці Трудовій.

За попередньою інформацією, пенсіонер зробив зауваження водієві, який заїхав на пішохідний перехід. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого водій вийшов з автомобіля та жорстоко побив пішохода. Після нападу зловмисник сів у авто та зник з місця події.

Поліцію і швидку допомогу викликали перехожі. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували, йому провели термінову операцію.

Правоохоронці встановили особу нападника – ним виявився 41-річний місцевий житель. Уже наступного дня чоловіка затримали. Йому поаідомили про підозру.

Чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. На період досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві слідчі повідомили про підозру 32-річному чоловікові, який напав на водія трамвая після зауваження про необхідність залишити салон на кінцевій зупинці. Під час конфлікту пасажир дістав ніж та двічі вдарив водія – у груди та в обличчя.

