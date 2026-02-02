На Хмельниччині внаслідок ДТП травмувалися три людини, зокрема 2-річна дитина

Фото: поліція

ДТП сталася у неділю, 1 лютого, близько 18:30 на трасі поблизу міста Нетішин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулось зіткнення між авто Citroen, за кермом якого був 30-річний житель Славути, та Volkswagen Transporter під керуванням 34-річного нетішинця.

Водій Citroen отримав політравму, чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Його 2-річна донька зі значними травмами потрапила до реанімації.

Також травми отримала 34-річна пасажирка Volkswagen – її госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 29 січня на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.