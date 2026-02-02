На Хмельниччині внаслідок ДТП травмувалися три людини, зокрема 2-річна дитина

ДТП на трасі на Хмельниччині: троє травмованих, серед них – 2-річна дитина
ДТП сталася у неділю, 1 лютого, близько 18:30 на трасі поблизу міста Нетішин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулось зіткнення між авто Citroen, за кермом якого був 30-річний житель Славути, та Volkswagen Transporter під керуванням 34-річного нетішинця.
Водій Citroen отримав політравму, чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Його 2-річна донька зі значними травмами потрапила до реанімації.
Також травми отримала 34-річна пасажирка Volkswagen – її госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
