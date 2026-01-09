"Взрывная" романтика: в Хмельницкой области мужчина признавался с помощью боевой гранаты - произошел взрыв

Иллюстративное фото

В Хмельницкой области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, нарушившего правила хранения боеприпаса. Он с помощью гранаты сделал предложение девушке

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло в августе 2025 года в Хмельницком. Мужчина рассказал, что хотел сделать предложение девушке очень эффектно. Для этого он пользовался боевой гранатой. Он достал из тумбочки ручную боевую гранату, передал ее сожительнице и выдернул предохранительное кольцо, приведя в боевую готовность. Женщина не удержала ее в руке – граната упала рядом и взорвалась.

По результатам рассмотрения дела апелляционный суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а именно мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее в одной из школ Соломенского района Киева произошел взрыв после того, как старшеклассник ради развлечения и съемки видео бросил страйкбольную гранату, впоследствии сдетонировавшую.