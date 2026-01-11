В Полтаве судили мужчину, который во время ссоры угрожал взорвать бывшую жену и тещу
Шевченковский районный суд Полтавы вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать гранатой семью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на реестр судебных решений.
Как стало известно, весной 2024 года обвиняемый, ранее уже имевший четыре судимости (в том числе за угон авто и избиения), пьяным пришел в дом тещи. Между мужем и бывшей женой возник конфликт из-за того, что женщина заметила у него боевую гранату Ф-1 и требовала от нее избавиться.
Когда теща попыталась выставить мужчину из дома, тот достал гранату, выкрутил из нее пыл и бросил корпус на пол кухни. При этом он воскликнул: "До утра вы все взлетите на воздух".
После этого хулиган поднял ее с пола, забрал корпус боеприпаса и ушел из дома.
Мужчину задержали. Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 129 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему назначили 3 года заключения, но от отбывания наказания мужчину уволили с испытательным сроком на 1 год.
