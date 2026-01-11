В Полтаве судили мужчину, который во время ссоры угрожал взорвать бывшую жену и тещу

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на реестр судебных решений.

Как стало известно, весной 2024 года обвиняемый, ранее уже имевший четыре судимости (в том числе за угон авто и избиения), пьяным пришел в дом тещи. Между мужем и бывшей женой возник конфликт из-за того, что женщина заметила у него боевую гранату Ф-1 и требовала от нее избавиться.

Когда теща попыталась выставить мужчину из дома, тот достал гранату, выкрутил из нее пыл и бросил корпус на пол кухни. При этом он воскликнул: "До утра вы все взлетите на воздух".

После этого хулиган поднял ее с пола, забрал корпус боеприпаса и ушел из дома.

Мужчину задержали. Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 129 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему назначили 3 года заключения, но от отбывания наказания мужчину уволили с испытательным сроком на 1 год.

