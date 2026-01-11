15:49  11 января
Ровенщину атаковали вражеские дроны
13:03  11 января
В Полтаве судили мужчину, который во время ссоры угрожал взорвать бывшую жену и тещу
11:37  11 января
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
UA | RU
UA | RU
11 января 2026, 13:03

В Полтаве судили мужчину, который во время ссоры угрожал взорвать бывшую жену и тещу

11 января 2026, 13:03
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд Полтавы вынес приговор мужчине, который угрожал взорвать гранатой семью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на реестр судебных решений.

Как стало известно, весной 2024 года обвиняемый, ранее уже имевший четыре судимости (в том числе за угон авто и избиения), пьяным пришел в дом тещи. Между мужем и бывшей женой возник конфликт из-за того, что женщина заметила у него боевую гранату Ф-1 и требовала от нее избавиться.

Когда теща попыталась выставить мужчину из дома, тот достал гранату, выкрутил из нее пыл и бросил корпус на пол кухни. При этом он воскликнул: "До утра вы все взлетите на воздух".

После этого хулиган поднял ее с пола, забрал корпус боеприпаса и ушел из дома.

Мужчину задержали. Суд признал мужчину виновным в угрозе убийством и незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 129 и ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему назначили 3 года заключения, но от отбывания наказания мужчину уволили с испытательным сроком на 1 год.

Как сообщалось, в Полтавской области мужчина бросил гранату в дом. Инцидент произошел в декабре в одном из сел Опишнянского общества Полтавского района.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Полтава Полтавская область Граната приговор
Обмотал челюсти и шею скотчем: на Полтавщине спасли собаку, к которой жестоко относился мужчина
10 января 2026, 21:35
В Полтавской области иномарка сбила подростка
10 января 2026, 14:55
На Полтавщине мужчина случайно подстрелил себя на охоте
07 января 2026, 15:55
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Ровенщину атаковали вражеские дроны
11 января 2026, 15:49
В Сумской области пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник стоимостью 300 тысяч долларов
11 января 2026, 13:57
На Буковине водитель внедорожника сбил пограничника, пытаясь прорваться в Румынию
11 января 2026, 13:15
В 2026 году хаос в мире будет только усиливаться
11 января 2026, 12:22
Для украинских военных создадут шевроны с буковинской вышивкой
11 января 2026, 11:59
Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла
11 января 2026, 11:37
Часть Днепропетровской области осталась без электроснабжения
11 января 2026, 11:19
РФ применила против Украины новый ударный беспилотник
11 января 2026, 10:55
В Запорожской области произошел полный блекаут
11 января 2026, 10:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Юрий Чевордов
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »