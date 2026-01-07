В Киеве мужчина угрожал людям в супермаркете оружием

Фото: Нацполиция

В Киеве задержан мужчина, который угрожал людям в супермаркете. Известно, что при себе у него был пистолет

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло в одном из супермаркетов в Подольском районе столицы. Человек был в пьяном состоянии. Он достал пистолет и начал угрожать посетителям и работникам магазина, после чего покинул заведение. Правоохранители оперативно обнаружили его и задержали.

У 46-летнего мужчины обнаружили стартовый пистолет и сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

