07 января 2026, 12:00

В Киеве мужчина угрожал людям в супермаркете оружием

07 января 2026, 12:00
Фото: Нацполиция
В Киеве задержан мужчина, который угрожал людям в супермаркете. Известно, что при себе у него был пистолет

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло в одном из супермаркетов в Подольском районе столицы. Человек был в пьяном состоянии. Он достал пистолет и начал угрожать посетителям и работникам магазина, после чего покинул заведение. Правоохранители оперативно обнаружили его и задержали.

У 46-летнего мужчины обнаружили стартовый пистолет и сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, на Тернопольщине задержали двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны. Злоумышленники проникли во двор его дома, напали на мужчину, нанесли ему телесные повреждения, отобрали зарегистрированный карабин и открыли стрельбу.

