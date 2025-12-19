СБУ разоблачила агентов РФ, следивших за аэродромами на западе Украины

Фото: СБУ

В Хмельницкой области судили агентов РФ, которые отслеживали для врага места дислокации оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины. Стало известно, какие приговоры они получили

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что вражеские информаторы закрепили замаскированное видеоустройство на опоре линии электропередач у одного из аэропортов. Затем они предоставили удаленный доступ для представителей российской ФСБ.

Россияне с помощью этих камер надеялись отследить боевую авиацию Сил обороны, а также выяснить, какие графики вылетов, чтобы скорректировать воздушный удар. Злоумышленники добавили в камеры солнечную батарею, чтобы россияне могли наблюдать в реальном времени.

Агентами РФ оказались 36-летний наркозависимый, а также его 40-летний знакомый. Сначала первый искал легкие деньги для дозы, а затем привлек к работе на россиян своего товарища. Вместе они выехали в западный регион Украины для сбора разведданных о Силах обороны.

"Главный фигурант получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его сообщник – 10 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

