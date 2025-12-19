15:54  19 декабря
На дороге Одесса-Рени ограничили движение транспорта из-за российской атаки
09:26  19 декабря
Фейковый полицейский из соцсетей: киевлянина оштрафовали на 34 000 грн
08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
19 декабря 2025, 17:35

СБУ разоблачила агентов РФ, следивших за аэродромами на западе Украины

19 декабря 2025, 17:35
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области судили агентов РФ, которые отслеживали для врага места дислокации оперативных аэродромов ВСУ на западе Украины. Стало известно, какие приговоры они получили

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что вражеские информаторы закрепили замаскированное видеоустройство на опоре линии электропередач у одного из аэропортов. Затем они предоставили удаленный доступ для представителей российской ФСБ.

Россияне с помощью этих камер надеялись отследить боевую авиацию Сил обороны, а также выяснить, какие графики вылетов, чтобы скорректировать воздушный удар. Злоумышленники добавили в камеры солнечную батарею, чтобы россияне могли наблюдать в реальном времени.

Агентами РФ оказались 36-летний наркозависимый, а также его 40-летний знакомый. Сначала первый искал легкие деньги для дозы, а затем привлек к работе на россиян своего товарища. Вместе они выехали в западный регион Украины для сбора разведданных о Силах обороны.

"Главный фигурант получил наказание в виде 12 лет лишения свободы, его сообщник – 10 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержан агент ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ.

СБУ агент рф
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
