СБУ викрила агентів РФ, які стежили за аеродромами на заході України

Фото: СБУ

На Хмельниччині судили агентів РФ, які відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України. Стало відомо, які вироки вони отримали

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що ворожі інформатори закріпили замаскований відеопристрій на опорі лінії електропередач біля одного з летовищ. Потім вони надали віддалений доступ для представників російської ФСБ.

Росіяни за допомогою цих камер сподівались відстежити бойову авіацію Сил оборони, а також з'ясувати, які є графіки вильотів, щоб скоригувати повітряний удар. Зловмисники додали до камер сонячну батарею, щоб росіяни могли спостерігати в реальному часі.

Агентами РФ виявились 36-річний наркозалежний, а також його 40-річний знайомий. Спочатку перший шукав легкі гроші для "дози", а потім залучив до роботи на росіян свого товариша. Разом вони виїхали до західного регіону України для збору розвідданих про Сили оборони.

"Головний фігурант отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, його спільник – 10 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

