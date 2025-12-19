15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
09:26  19 грудня
Фейковий поліцейський із соцмереж: киянина оштрафували на 34 000 грн
08:25  19 грудня
На Львівщині десятикласник приніс до школи пневматичний пістолет
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2025, 17:35

СБУ викрила агентів РФ, які стежили за аеродромами на заході України

19 грудня 2025, 17:35
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

На Хмельниччині судили агентів РФ, які відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України. Стало відомо, які вироки вони отримали

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що ворожі інформатори закріпили замаскований відеопристрій на опорі лінії електропередач біля одного з летовищ. Потім вони надали віддалений доступ для представників російської ФСБ.

Росіяни за допомогою цих камер сподівались відстежити бойову авіацію Сил оборони, а також з'ясувати, які є графіки вильотів, щоб скоригувати повітряний удар. Зловмисники додали до камер сонячну батарею, щоб росіяни могли спостерігати в реальному часі.

Агентами РФ виявились 36-річний наркозалежний, а також його 40-річний знайомий. Спочатку перший шукав легкі гроші для "дози", а потім залучив до роботи на росіян свого товариша. Разом вони виїхали до західного регіону України для збору розвідданих про Сили оборони.

"Головний фігурант отримав покарання у вигляді 12 років позбавлення волі, його спільник – 10 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ агент рф
На Миколаївщині російська інформаторка розставляла "відеопастки" для шпигування за ЗСУ
08 грудня 2025, 10:56
Переписувалась із фсб-шником: жителька Краматорська "зливала" росіянам дані ЗСУ
05 грудня 2025, 12:30
У Миколаєві 20-річний киянин намагався підірвати авто із українськими військовими
05 грудня 2025, 10:34
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Чотири райони Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією
19 грудня 2025, 18:44
У США засудили екстрадованого з України Крейга Ленга до двох довічних термінів
19 грудня 2025, 18:30
Проти Міндіча відкрили справу за держзраду: деталі розслідування
19 грудня 2025, 18:05
Не мали лікарні і вчились таємно: з окупованої Херсонщини врятували ще групу дітей
19 грудня 2025, 17:55
Рух дорогами в Одеській області обмежений: які альтернативні маршрути
19 грудня 2025, 17:34
У Полтаві та інших містах почали з’являтися написи із закликом до фізичного насилля над тими, хо уникає мобілізації
19 грудня 2025, 16:53
На Прикарпатті невідомі труїли собак: тварини були в конвульсіях
19 грудня 2025, 16:25
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
19 грудня 2025, 15:54
На Житомирщині в теракті загинула людина: судитимуть організатора
19 грудня 2025, 15:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марія Берлінська
Юрій Касьянов
Всі блоги »