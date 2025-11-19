Иллюстративное фото: Укрэнерго

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

В результате ночной атаки в Шепетовском районе повреждена линия электропередачи. Как следствие, отсутствует электроснабжение в 27 населенных пунктах. Около двух тысяч абонентов остались без света.

Чиновник добавил, что также повреждены окна в одном частном доме.

Напомним, в результате вражеского удара в Тернополе в одной из многоэтажек разрушены несколько этажей. Погибли по меньшей мере девять человек. Известно о десятках пострадавших, под завалами могут быть люди. В ОВА сообщили, что содержание хлора в воздухе в городе превышает 6 раз.